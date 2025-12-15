Centri Marilab, approccio olistico con aromaterapia, musica e progetto artistico

Aromaterapia, filodiffusione, un progetto artistico inedito e nuove caramelle alla vitamina C. Sono le innovazioni che accompagnano i pazienti nei centri Marilab, con l'obiettivo di creare un ambiente capace di promuovere una condizione di serenità emotiva e psicologica grazie a un approccio olistico, presentate alla Convention di fine anno di Marilab, tenutasi al Chiostro del Bramante a Roma.

"Nei nostri centri i pazienti non troveranno solo i più moderni ed efficienti percorsi di diagnosi, cura e prevenzione ormai consolidati da tempo - afferma Luca Marino, amministratore unico di Marilab - ma percepiranno una condizione di benessere e di fiducia, coerente con l'approccio olistico avviato fin dall'inizio dalla nostra struttura. La nostra mission è garantire il benessere delle persone e dei pazienti a 360 gradi, prendendoci cura di tutti coloro che si affidano a noi, sia a livello fisico sia a livello emotivo e psicologico. Il corpo e l'anima sono profondamenti collegati e a questo principio ci ispiriamo da sempre nei nostri percorsi di cura".

La prima innovazione - informa una nota - riguarda l'introduzione di 'Mari', un profumo d'ambiente esclusivo creato dal maestro profumiere Mauro Malatini. Si tratta di una Body&Home Fragrance che vibra con l'anima dell'acqua. Le componenti della piramide olfattiva sono il mare, il legno e l'ambra. Ispirato alla forza benefica dell'acqua, il profumo è stato realizzato seguendo le teorie dell'esperto giapponese Masaru Emoto, noto per aver dimostrato come l'acqua sia in grado di memorizzare segnali energetici dall'ambiente, influenzando la formazione di cristalli vivi e pieni di energia. "L'approccio scelto da Marilab rientra quindi nell'ambito dell'aromaterapia, che mira a migliorare il benessere emotivo dei pazienti durante i loro percorsi di cura e che richiama il valore rigenerante dell'acqua, elemento principale che compone il nostro corpo. Dallo scorso gennaio, nelle sedi Marilab, 'Mari' ha iniziato a diffondere l'essenza di un'acqua che ascolta e risponde, calma e riequilibra, avvolge e protegge".

La seconda novità - prosegue la nota - riflette l'impegno di Marilab per offrire, accanto alle cure, esperienze che rigenerano corpo e mente. Al centro di tutto c'è il paziente, la cui cura viene concepita in modo integrato, riconoscendo la sua unicità e il legame profondo tra benessere fisico ed emotivo. L'introduzione della web radio 'Marilab Wave Radio', con la diffusione di musica a 432 Hz, la frequenza dell'universo - si legge - non è solo un sottofondo, ma trasforma l'esperienza sonora in un potente strumento di rigenerazione e armonia. Questa scelta si ispira agli studi di neuroscienze e alle ricerche del compositore Emiliano Toso, che ha dimostrato, con il suo progetto 'Translation Music', come la musica a questa frequenza possa favorire la meditazione, il rilassamento profondo e un equilibrio emotivo. La musica, infatti, agisce come un potente stimolo per il sistema nervoso, attivando il circuito dell'empatia, preservando le funzioni cognitive e favorendo il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore associato al piacere e al benessere.

La terza innovazione riguarda un progetto artistico inedito, 'Amore per la vita', ospitato nella sede Marilab Future Labs di Pomezia. Una suggestiva interpretazione visiva e concettuale dei valori che animano l'operare del centro, nata dalla creatività degli artisti locali Steven Vittoni e Howen Poison. Dopo il profumo 'Mari' e la 'Marilab Wave Radio', questa installazione arricchisce l'esperienza sensoriale del paziente e arriva a coinvolgere, dopo l'olfatto e l'udito, anche la vista.

La quarta novità è l'introduzione, a partire da gennaio, delle nuove caramelle alla vitamina C. "Non si tratta di un semplice omaggio - si precisa - ma un simbolo di energia essenziale, di cura quotidiana, di armonia ritrovata, un equilibrio naturale: una nota di freschezza, un gesto di benessere, un piccolo punto luminoso nella giornata dei pazienti".