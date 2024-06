Concluso “One Health Project – Scuole in Azione, il progetto che scommette sui giovani per la salvaguardia della salute globale

Si è tenuto, nella Sala del Refettorio alla Camera dei Deputati, a Roma, l’evento conclusivo di One Health Project – Scuole in Azione, sul tema prevenzione e One Health nelle scuole, iniziativa promossa da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e EVERSANA, realizzata con il supporto incondizionato della Fondazione MSD, la partnership dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e con il patrocinio di ASviS - Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e ANMVI - Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani.