Convegno Aiic, Anelli (Fnomceo): "Algoritmi strumenti a disposizione del medico di domani"

“Il ruolo che si sta sviluppando oggi dipende molto da come saranno fatti gli algoritmi. Il medico avrà a sua disposizione strumenti che gli consentirà di monitorare lo stato di salute dei cittadini con una serie di dati che prima sarebbe stato impossibile avere. Il medico non potrà più essere visto come la figura romantica del passato con la borsetta ma oggi avrà bisogno di una serie di ausili che renderanno ancor più efficiente il suo lavoro”. Lo dichiara Filippo Anelli, presidente Fnomceo, la federazione degli ordini dei medici, a margine del 24esimo Convegno nazionale dell’Associazione ingegneri clinici (Aiic) a Roma”.