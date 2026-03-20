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Economia della salute, l’Italia accelera: a Roma i ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile’

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Il 9 aprile, a Palazzo Ripetta, summit promosso da Adnkronos e Gsk per fare il punto sul progresso dell’economia della salute nel nostro Paese con Istituzioni, esperti e media

Economia della salute, l’Italia accelera: a Roma i ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile’
20 marzo 2026 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un momento di confronto per fare il punto sul progresso dell’economia della salute nel nostro Paese, sulle best practice del settore e sul ruolo strategico dell’industria farmaceutica che contribuisce in modo significativo all’innovazione e agli investimenti sul territorio. Questi i temi al centro di “Dialoghi sull’Innovazione accessibile - Innovaction”, l’evento promosso da Adnkronos e Gsk, in programma a Roma, presso Palazzo Ripetta, il prossimo 9 aprile a partire dalle ore 10.

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L’economia della salute è un volano per il benessere dei cittadini e per la crescita del Paese. La necessità di far progressi in oncologia e in altre patologie gravi, l’invecchiamento progressivo della popolazione e le fragilità che spesso riguardano anche i giovani possono trovare risposta in un accesso tempestivo a soluzioni innovative capaci di migliorare la qualità di vita, assicurare la tenuta del nostro tessuto sociale e produttivo e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Con un comparto industriale secondo in Europa solo alla Germania, l’Italia deve accelerare per allinearsi agli standard europei e creare le condizioni per l’incremento dei trial e delle sperimentazioni cliniche, oltre che per l’attrattività degli investimenti. L’impegno del Governo e del Parlamento per le riforme del comparto rappresentano senz’altro un’opportunità unica, su cui serve il contributo di tutti player del settore. Best practice esistono ma occorre l’impegno congiunto di Istituzioni, imprese, accademia e società scientifiche per competere con Usa e Asia e valorizzare il potenziale del Paese.

In questo quadro si inserisce l’evento “Dialoghi sull’Innovazione accessibile - Innovaction” che vuole guidare il confronto per delineare lo stato dell’arte del settore, evidenziarne le eccellenze e contribuire alla definizione di una visione condivisa per il futuro dell’economia della salute in Italia.

Visita il sito Adnkronos Eventi, per scoprire il programma dettagliato e partecipare all’iniziativa.

Riproduzione riservata
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Tag
Economia della salute Innovazione accessibile Dialoghi sull'innovazione Riforme del comparto sanitario Investimenti Sperimentazioni cliniche
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