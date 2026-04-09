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Farmaceutica, Doc Pharma acquisisce da Bayer il brand Ematonil Plus

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Il Ceo Zagaria, ‘accordo in continuità con strategia di crescita’

Farmaceutica, Doc Pharma acquisisce da Bayer il brand Ematonil Plus
09 aprile 2026 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Doc Pharma, azienda farmaceutica attiva nel mercato dei prodotti equivalenti e in forte espansione in ambito ‘branded’, ha annunciato di aver firmato un accordo con Bayer Spa per l’acquisizione di Ematonil Plus emulsione gel 50 ml. L’operazione, sostenuta dagli azionisti di Doc, Tpg e Icg - informa una nota - arriva dopo l’acquisizione di Muscoril® nell’aprile 2024 e di Geofarma a febbraio 2025 e rafforza la linea di prodotti nelle Linee Otc e Specialty, oltre al consolidato portfolio di prodotti generici che vanta oltre 250 molecole, in varie aree terapeutiche.

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“Con la firma di questo accordo - afferma Riccardo Zagaria, Ceo di Doc Pharma - diamo continuità alla nostra strategia di crescita. Operazioni come questa ci permettono di costruire una piattaforma solida e differenziata, funzionale a mission e piano industriale dell’Azienda”.

Ematonil plus emulsione gel - riferisce l’azienda - è un prodotto cosmetico ad azione emolliente con arnica, bromelina, escina e mentolo che dona un’immediata sensazione di sollievo in caso di piccoli traumi, ematomi e contusioni.

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Ematonil Plus emulsione gel farmaceutica acquisizione prodotti equivalenti branded Ematonil Plus
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