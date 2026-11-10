Farmaceutica: Uda (Egualia), 'restiamo competitivi con equivalenti e biosimilari sostenibili'

"L'Italia ha un vantaggio competitivo, quello di avere una struttura manifatturiera molto rilevante anche per il nostro settore, quello dei farmaci fuori brevetto. La cosa importante è che questi medicinali, equivalenti e biosimilari, per poter essere pienamente parte degli strumenti a disposizione del Servizio sanitario nazionale, siano messi nelle condizioni minime di essere sostenibili sotto il profilo economico e industriale, così da continuare a giocare quel ruolo competitivo". Così Michele Uda, direttore generale di Egualia, intervenendo all'evento 'Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema', organizzato da Nuove Reti a Roma.