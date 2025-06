Farmaci: Gnocchi (Novartis Italia), ‘da 40 anni impegnati per ridurre rischio cardiovascolare’

“Novartis è impegnata da oltre 40 anni nello sviluppo di opzioni terapeutiche efficaci per cercare di ridurre il rischio cardiovascolare e di conseguenza le morti annesse, affinché nessun cuore smetta di battere troppo presto”. Lo ha detto Chiara Gnocchi, Communication and Advocacy Head di Novartis Italia, all’inaugurazione dell’installazione ‘Quore imperfetto’ di Novartis, a Milano, nel contesto della campagna "Da Quore a Cuore in un gesto". Durante l’evento Novartis ha presentato anche i nuovi dati della ricerca Iqvia Italia sui pazienti ‘Lost in Treatment’.