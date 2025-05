Gemmato: "La prevenzione sostiene il sistema sanitario nazionale"

“La prevenzione corre parallelamente alla sanità”. Lo dichiara Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute intervenuto a Ceglie Messapica (Br) per la partenza della quinta tappa dell’edizione 2025 del Giro d’Italia. “Se riusciamo a prevenire determinate patologie rendiamo sostenibile il nostro sistema sanitario nazionale pubblico. Per questo screening, prevenzione primaria, dieta mediterranea e sport, insieme a corretti stili di vita aiutano non solo a curarsi ma a prevenire l’insorgere di tumori. Sebastiano Ursi