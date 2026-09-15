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Ginecologia dell’infanzia e adolescenza, a Chieti il primo ambulatorio d’Abruzzo

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L’Asl entra nella rete internazionale Egoi per costruire un percorso multidisciplinare per la giovanissime

Medico e paziente (Campani, RIMINI - 2007-10-24) - FOTOGRAMMA
Medico e paziente (Campani, RIMINI - 2007-10-24) - FOTOGRAMMA
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15 settembre 2026 | 15.34
Maddalena Guiotto
LETTURA: 3 minuti

Apre in Abruzzo, all’ospedale di Chieti, l’ambulatorio dedicato alla salute ginecologica nell’infanzia e nell’adolescenza, sotto l’egida i alla rete Egoi, l’Experts Group on Inositol in Basic and Clinical Research and on Pmos, gruppo internazionale di ricercatori e clinici impegnato nello studio dell’inositolo e della sindrome dell’ovaio policistico. Il nuovo servizio - riferisce una nota - è stato presentato questa mattina al ‘Ss. Annunziata’, alla presenza di Mauro Palmieri, direttore generale della Asl, Francesco Chiarelli, direttore della clinica Pediatrica, Marco Liberati, direttore della clinica Ginecologica, e Vittorio Unfer, ginecologo, presidente Egoi. L’ingresso nella rete comporta l’attivazione di un ambulatorio di Ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza, con una particolare attenzione alla sindrome poliendocrina metabolica ovarica, per favorire una presa in carico complessiva della bambina o dell’adolescente e della famiglia, e promuovere la diagnosi precoce delle principali condizioni ginecologiche, endocrine e dello sviluppo, in nome di un approccio integrato tra gli aspetti ginecologici, endocrini e metabolici della condizione.

Il progetto prevede un modello multidisciplinare con il coinvolgimento di diverse professionalità: ginecologo, pediatra, endocrinologo pediatra, radiologo, genetista, neuropsichiatra infantile e psicologo. Tra le condizioni che potranno essere valutate rientrano vulvovaginiti, alterazioni dello sviluppo puberale, anomalie congenite, amenorrea, dismenorrea e Pmos. Sono previste inoltre attività di diagnostica ecografica dedicata e valutazioni endocrinologiche nell’ambito dei disordini puberali e mestruali. Il percorso comprenderà anche attività di informazione, prevenzione e counseling rivolte alle adolescenti e alle famiglie, con particolare attenzione alla salute sessuale e riproduttiva. L’adesione alla rete - si legge nella nota - rappresenta dunque l’avvio di un progetto che punta a costruire un percorso specifico per accompagnare bambine e adolescenti nelle diverse fasi della crescita, attraverso un approccio multidisciplinare alla salute ginecologica, endocrina e riproduttiva.

La Pmos interessa circa una donna su 8 ed è sostenuta da alterazioni endocrine che coinvolgono insulina, androgeni, ormoni neuroendocrini e funzione ovarica. Il Centro nasce nell'ambito della sinergia tra la clinica Ostetrico-ginecologica e la clinica Pediatrica, già punto di riferimento per l'auxo-endocrinologia pediatrica, la diabetologia, l'obesità e le malattie metaboliche, con Cosimo Giannini, professore associato di Pediatria, referente dell'ambulatorio Obesità infantile e malattie metaboliche.

La peculiarità del Centro di Chieti è rappresentata innanzitutto dall'attenzione all'età pediatrica e adolescenziale, una fase cruciale per riconoscere precocemente alterazioni ormonali e metaboliche e segnali che possono essere associati al successivo sviluppo di condizioni come la Pmos (precedentemente Pcos). L'obiettivo è favorire un approccio preventivo e una presa in carico tempestiva, evitando di attendere l'età adulta o la piena manifestazione della sindrome per iniziare a indagarne i fattori di rischio.

Le visite vengono effettuate al martedì (orario 16 - 18) con accesso tramite prenotazione al Cup con impegnativa per visita presso ambulatorio di Ginecologia dell’Adolescenza. Il team multidisciplinare comprende: Pediatria, Sara Prosperi; Ginecologia, Francesca Di Sebastiano, Ilde Verna, Gilda Di Paolo; Endocrinologia, Cosimo Giannini; Nutrizione, Manuela Rosati; Psicologia e neuropsichiatria infantile, Valentina Tatasciore, Riccardo Alessandrelli e Cardiologia, Maria Candelino.

L'apertura del Centro di Chieti - conclude la nota - si inserisce in un percorso che Egoi ha sviluppato per tutto il 2026 anche attraverso la formazione specifica rivolta ai medici, al fine di migliorare la capacità di riconoscere, già nelle fasi più precoci della vita, quei segnali ginecologici, ormonali e metabolici da non interpretare come semplici manifestazioni transitorie della pubertà. Irregolarità mestruali persistenti, alterazioni metaboliche e iperandrogenismo possono infatti richiedere un approfondimento strutturato e rappresentare segnali utili per identificare giovani pazienti che necessitano di controlli nel tempo. Con il nuovo Centro di Chieti, formazione, prevenzione e presa in carico multidisciplinare trovano quindi una concreta applicazione clinica, creando un percorso che accompagna la salute delle ragazze fin dall'età pediatrica e adolescenza.

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l’ambulatorio dedicato alla salute ginecologica nell’infanzia e nell’adolescenza ginecologia dell'infanzia e adolescenza sindrome poliendocrina metabolica ovarica inositolo Pmos prevenzione presa in carico multidisciplinare
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