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Giornata della salute, anestesisti: "Investire sulla prevenzione in un'Italia che invecchia"

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Bignami (Siaarti) alla politica, 'valuti se gli investimenti sono sufficienti e adeguati”

Giornata della salute, anestesisti:
07 aprile 2026 | 15.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Giornata mondiale della salute è un'occasione su cui dobbiamo continuare a lavorare. Come Siaarti cerchiamo di fare la nostra parte, ricordando che lo strumento più efficace resta la prevenzione: informazione e formazione sono fondamentali". Lo afferma all'Adnkronos Salute Elena Bignami, presidente della Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva). "Investire nella prevenzione è oggi più importante che mai", sottolinea, "perché la popolazione è sempre più longeva. L'Italia è tra i Paesi con la maggiore aspettativa di vita in Europa, ma dobbiamo fare in modo di arrivare alla vecchiaia nelle migliori condizioni possibili".

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In quest'ottica "è essenziale intervenire sui principali fattori di rischio, a partire da malattie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Adottare corretti stili di vita - spiega Bignami - permette di avvicinare l'età biologica a quella anagrafica, mantenendo una buona qualità della vita il più a lungo possibile". Un "ruolo chiave è svolto anche dagli screening preventivi", che consentono di individuare precocemente eventuali patologie. Infine, l'appello della presidente Siaarti alla politica: "E' necessario che valuti se gli investimenti in sanità, e la percentuale del Pil a essa destinata, siano davvero adeguati alle esigenze della popolazione".

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giornata mondiale salute elena bignami presidente siaarti anestesisti prevenzione per paese che invecchia
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