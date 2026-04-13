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Giornata emofilia, Gemmato: "Prioritario formare nuovi specialisti"

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Videomessaggio del sottosegretario alla Salute a FedEmo, 'contro il rischio carenza, rafforzare formazione e reti assistenziali'

Giornata emofilia, Gemmato:
13 aprile 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il tema scelto per la XXII Giornata mondiale dell’emofilia mette al centro una delle questioni più urgenti per il futuro dell’assistenza: il 'riconoscimento e la formazione di personale sanitario specializzato in emostasi e trombosi'. Sappiamo bene quanto il sistema dei Centri emofilia italiani abbia rappresentato negli ultimi anni un modello di eccellenza, grazie alle professionalità dei medici che hanno accompagnato intere generazioni di pazienti. Tuttavia, oggi molti di questi specialisti stanno concludendo il proprio percorso professionale e il rischio di un insufficiente ricambio generazionale rende ancor più urgente la proposta avanzata da FedEmo di promuovere percorsi accademici dedicati, capaci di valorizzare tali competenze e favorire l'ingresso di nuove professionalità altamente specializzate". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in un videomessaggio inviato alla presidente della Federazione delle associazioni emofilici Cristina Cassone, in occasione del confronto promosso oggi a Palazzo Rospigliosi dalla FedEmo, per la XXII Giornata mondiale dell’emofilia (17 aprile), dedicata quest’anno alla formazione del personale sanitario e al ricambio generazionale nei Centri Emofilia italiani.

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"La garanzia di personalizzazione della cura e continuità terapeutica, la salvaguardia delle reti dei Centri regionali, la disponibilità di personale medico esperto, l'uniformità dell'assistenza e dei servizi dedicati ai pazienti, su tutto il territorio nazionale - ha sottolineato Gemmato - sono aspetti che per tutti i pazienti dovrebbero essere garantiti e che definiscono, in modo sintetico ma efficace, quale dovrebbe essere il modello di cura e assistenza di ogni persona. È "una sfida che richiede il coinvolgimento delle istituzioni sanitarie, del mondo universitario, delle società scientifiche, in uno spirito di collaborazione che metta al centro i bisogni dei pazienti e il futuro della rete assistenziale". Il ministero della Salute "ed io personalmente continueremo a lavorare in questa direzione affinché nessuno rimanga indietro" ha poi concluso Gemmato.

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malattie rare giornata mondiale emofilia marcello gemmato fedemo
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