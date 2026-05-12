Giornata infermiere, Alvaro (Tor Vergata): 'lauree magistrali cliniche svolta per professione'

"È un momento molto importante per la professione infermieristica perché finalmente si vedono realizzate le lauree magistrali ad indirizzo clinico. Con l'avvio 20 anni fa con i dottorati di ricerca abbiamo realizzato il sogno di avere la ricerca infermieristica in una collocazione anche internazionale e riconosciuta". Lo ha detto Rosaria Alvaro, prorettrice dell'università di Roma Tor Vergata e professoressa di Scienze infermieristiche, intervenuta al convegno 'Un secolo di sapere infermieristico - Nati per prendersi cura, formati per eccellere', organizzato oggi a Roma dalla Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche) in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere (12 maggio). Un appuntamento che si è svolto alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.