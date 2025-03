Golotta (AbbVie), fiduciosi per risultati upatacitinib su Lupus eritematoso sistemico   

"Con esperienza ultra ventennale in reumatologia AbbVie porta in quest’area di cura l’approccio di migliorare gli standard di cura e i risultati per i pazienti. Nello specifico per il Lupus eritematoso sistemico è impegnata a sviluppare un ulteriore strumento per rispondere alle esigenze dei pazienti. In particolare il nostro inibitore di Jak è in corso di sperimentazione clinica er <les ma è già approvato e rimborsato per artrite reumatoide, la spondilite anchilosante, la colite ulcerisa e la dermatite atopica. Oggi è in studio anche per vitiligine e alopecia areata”.