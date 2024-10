Igiene Dentale, D’Avino (Fimp): "Sinergia pediatri e odontoiatri fondamentale per prevenzione”

"La sinergia tra i pediatri di famiglia e gli odontoiatri è fondamentale perché entrambi ci occupiamo di prevenzione. Mai come in questo caso possiamo dire che sin dai primi giorni prendiamo in carico i lattanti, creando una relazione di cura con le famiglie ed un’alleanza terapeutica che poi ci porterà ad un rapporto di fiducia”. Così il presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, Antonio D’Avino, a margine della conferenza stampa a Palazzo Montecitorio che ha dato il via al 44esimo mese della prevenzione dentale che visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, dell’Andi, di Mentadent e della Fimp.