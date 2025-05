Leo: "Dieta mediterranea fondamentale per la prevenzione"

La prevenzione è “fondamentale per bloccare l’isorgenza di tumori”. Lo afferma Silvana Leo, direttore UOC di Oncologia medica Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce durante la campagna di sensibilizzazione organizzata nello stand Merck nel villaggio di arrivo dell’edizione 2025 del Giro d’Italia a Lecce. “La prevenzione è un dato molto importante e dobbiamo lanciare messaggi sin dalle scuole elementari” per far comprendere quanto uno stile alimentare corretto, che comprenda frutta e verdura, tipica della dieta mediterranea possa essere utile alla nostra salute.