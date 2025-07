Malattie croniche intestinali per 260mila italiani, torna la campagna ‘Voci di pancia’

Colpiscono circa 260mila italiani, la loro caratteristica è un'infiammazione cronica della parete intestinale che provoca diarrea, dolore, debolezza e perdita di peso. Sono le malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) in costante aumento e un esordio soprattutto in età giovanile, tra i 15 e i 40 anni. Per dare risposte concrete alle necessità dei pazienti che convivono con Mici, prime fra tutte quelle che riguardano la sessualità e la possibilità di diventare genitori, ma anche quelle che nascono fra i banchi di scuola o nei luoghi di lavoro, o ancora nei momenti di socialità e convivialità, torna per il secondo anno ‘Voci di Pancia’, campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly con il patrocinio di Amici Italia, Ig-Ibd (Italian group for the study of Inflammatory bowel diseases) ed Ifcca (International federation of crohn's and ulcerative colitis association). Presentata oggi a Roma, la campagna raccoglie il lavoro di ascolto delle emozioni dei pazienti svolto durante la prima edizione e le elabora in azioni, così da coinvolgere anche le Istituzioni e spingerle a impegnarsi per migliorare la gestione della malattia e la qualità di vita dei pazienti.