circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie Rare: Baroni (Italfarmaco), 'centri italiani cruciali in studio givinostat per Dmd'

sponsor

15 aprile 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il ruolo dell'Italia per rendere disponibile la nuova opzione terapeutica di givinostat ai pazienti" con distrofia muscolare di Duchenne (Dmd) "è stato determinante. Nelle fasi di ricerca clinica i centri italiani hanno dato un contributo importante: nello studio di fase 2 erano stati identificati 4 centri, mentre poi, nella fase 3, i centri sono diventati 7. A livello europeo sicuramente l'Italia è stato il Paese che ha avuto il più alto numero di centri coinvolti nella sperimentazione clinica e, di conseguenza, anche i pazienti che sono stati identificati da poter includere in questa sperimentazione sono stati un numero decisamente importante rispetto al totale". Lo ha detto Alessandra Baroni, medical director cluster Rare disease di Italfarmaco, all'incontro organizzato dalla farmaceutica a Milano per l'approvazione alla rimborsabilità da parte di Aifa di givinostat per la Distrofia muscolare di Duchenne.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza