Malattie rare: glomerulopatia da C3, Coco (Novartis), 'collaborazione porta innovazione in cure'

"E' importante la collaborazione a 360 gradi con le associazioni pazienti, clinici e istituzioni" che insieme puntano a un obiettivo comune: "portare l'innovazione terapeutica a disposizione dei pazienti influendo così in modo positivo sulla loro qualità e quantità di vita". Sono le parole di Paola Coco, Country Chief Scientific Officer e Head of Medical affairs di Novartis Italia, intervenuto a Milano all'incontro promosso dalla farmaceutica in occasione del rimborso di iptacopan per il trattamento della glomerulopatia da C3 (C3G), una patologia renale rara.