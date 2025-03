Malattie rare: neurologo Iorio, '17mila pazienti con miastenia grave in Italia’

La miastenia grave “E’ una malattia autoimmune cronica che fornisce la giunzione neuromuscolare, alterando la trasmissione dell'impulso tra il nervo e il muscolo ed è una patologia rara, non rarissima: si stima, infatti, che siano affette da miastenia grave circa 17mila persone in Italia ed è caratterizzata da una affaticabilità muscolare” ovvero quando “i sintomi peggiorano con lo sforzo e migliorano con il riposo”. Così Raffaele Iorio, professore di Neurologia presso l’università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, intervenendo all’incontro con la stampa organizzato da Argenx, a Milano, per presentare i risultati del primo studio in real world su scala globale sull’impatto sociale e produttivo della miastenia grave su pazienti, familiari e caregiver.