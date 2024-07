Medicina: Campus Bio-medico, nuova laurea in odontoiatria per professionista del futuro

Una giornata incentrata sul futuro dell’odontoiatria in Italia, questo è quanto si è potuto assistere nel corso dell’evento: ‘Odontoiatria e protesi dentaria: quali competenze e professionalità oggi e domani?’, tenutosi all’Università Campus Bio-medico di Roma. L’iniziativa è arrivata in occasione dell’avvio, a ottobre 2024, del nuovo corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentale che permetterà, data l’elevata età media dei professionisti che supera i 50 anni, di innovare e alimentare il bacino della categoria, affrontando seriamente il tema dell’accesso alla professione dei nuovi laureati. Nel corso dell’incontro, alla questione del cambio generazionale e dell’importanza delle nuove tecnologie, è stato possibile affrontare, tra i tanti temi, anche quello dell’accesso alle cure per tutti grazie a maggiore efficienza e digitalizzazione.