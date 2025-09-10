circle x black
Cerca nel sito
 

Meningite e adolescenti, Scorcu (Fmsi) : "Medico sport centrale per prevenzione"

bms 2 b

10 settembre 2025 | 07.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'informazione è necessaria a tutti i livelli, soprattutto nei giovani adolescenti,  dove la fase di transizione dal pediatra di libera scelta al medico di medicina generale è abbastanza complesso. Io credo che il medico dello sport, nell'ambito dei suoi ambulatori o nei servizi pubblici, possa intercettare queste fasce di popolazione e fare un'azione di promozione verso la vaccinazione, nonché di informazione corretta anche verso i genitori circa la necessità di vaccinarsi contro la meningite, che è una patologia, purtroppo, che può colpire anche i giovani atleti". Lo ha detto Marco Scorcu, vicepresidente Federazione medico sportiva italiana - Fmsi, nel corso dell'incontro scientifico-istituzionale "Fare prevenzione fra strategia e consapevolezza: la coscienza della vaccinazione. Il futuro è nelle nostre mani" promosso oggi a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza