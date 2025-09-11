circle x black
Trump, il messaggio dopo l'omicidio di Charlie Kirk e l'accusa alla sinistra radicale - Video

"La violenza e gli omicidi sono la tragica conseguenza della demonizzazione di coloro con cui non si è d'accordo"

11 settembre 2025 | 10.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump accusa la "sinistra radicale" dopo l'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Il presidente degli Stati Uniti si rivolge alla nazione con un lungo messaggio dallo Studio Ovale.

"È ora che tutti gli americani, e i media in particolare, affrontino la realtà: la violenza e l'omicidio sono la tragica conseguenza della continua demonizzazione di chi la pensa diversamente - giorno dopo giorno, anno dopo anno - nel modo più odioso e spregevole possibile", un passaggio del discorso di Trump.

"Per anni, gli esponenti della sinistra radicale hanno paragonato americani straordinari come Charlie" Kirk "ai nazisti e ai peggiori assassini e criminali della storia. Questo tipo di retorica è direttamente responsabile del terrorismo che stiamo vedendo oggi nel nostro Paese. E deve terminare ora".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
charlie kirk donald trump omicidio kirk trump kirk
