Monti (Lombardia): "Coinvolgere tutti gli stakeholder in sostenibilità sociale"

"Il ruolo di Regione Lombardia è coinvolgere tutti gli stakeholder: le aziende, le fondazioni, le associazioni e i pazienti in un percorso che guarda alla sostenibilità sociale". Lo ha detto Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, in occasione dell'evento 'Connessioni. The Life Show' per l'inaugurazione, oggi a Milano, della nuova sede di Ipsen. L'incontro ha anche avviato l'appuntamento dei Talk della Sostenibilità sociale, promossi dalla Fondazione della Sostenibilità sociale, che nei prossimi mesi creeranno momenti di ascolto e restituzione nell'ambito della sostenibilità in tutte le sue sfumature.

"La sostenibilità sociale - osserva Monti - è uno dei grandi temi del futuro in una delle popolazioni più vecchie al mondo, ma non con il Pil più grande del mondo. Quindi dobbiamo ragionare su un lavoro di intenti che metta al centro la ricerca e l'innovazione. Occasioni come quella di oggi sono opportunità che portano avanti la nostra regione, che è un faro per tutta l'Italia anche dal punto di vista del progresso scientifico". Proprio per questo "è fondamentale collaborare a diversi livelli: istituzionali, Terzo settore e aziende. La dimostrazione di tutto è anche in questi nuovi uffici che mettono al centro la persona: significa creare le condizioni migliori sia per chi lavora in azienda, sia per chi è un cittadino di una comunità". Si vede "l'attenzione in una popolazione che cambia e ha bisogni sociali sempre maggiori".

A tale proposito, come Regione "abbiamo creato un Forum della sostenibilità sociale, che ha avuto un'eco nazionale - rimarca Monti - mettendo insieme tanti attori, dalle associazioni al mondo delle aziende, insieme a Regione Lombardia, per questa che è veramente una battaglia dei nostri tempi".