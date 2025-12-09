circle x black
Natale, ospedale Bambino Gesù, regalare tempo a figli contro iper connessione
09 dicembre 2025 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Troppi schermi, troppe connessioni, poco tempo davvero insieme. Nell’era dell’iper-digitalizzazione, gli esperti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù riportano l’attenzione su un gesto semplice ma fondamentale: giocare con i figli. Un giocattolo ben scelto, spiegano gli specialisti, può diventare un’occasione preziosa per sostenere uno sviluppo sano, sicuro e sereno. "Il vero regalo di Natale è il tempo passato insieme - sottolinea Deny Menghini, responsabile della Psicologia dell’ospedale - Il gioco è linguaggio, apprendimento, regolazione emotiva. E tutto questo avviene al meglio se vissuto insieme". Un invito a privilegiare attività che stimolino creatività e relazione, riducendo l’uso degli schermi come sostituto della presenza adulta. Anche un regalo molto semplice - un mazzo di carte, un gioco da tavolo classico, una palla, un libro illustrato o materiali per disegnare e creare - può diventare prezioso se accompagnato dalla presenza e dalla partecipazione dell’adulto.

Il valore di un giocattolo non sta nell’oggetto in sé, ma nell’esperienza che rende possibile: un tempo condiviso che nutre la fantasia, sostiene lo sviluppo e rafforza il legame emotivo tra adulto e bambino. In un’epoca in cui l’iper-digitalizzazione rischia di trasformare lo schermo nell’interlocutore principale, il gioco 'fisico' e partecipato diventa un antidoto prezioso, perché permette al bambino di muoversi, inventare, immaginare e soprattutto interagire con chi gli sta accanto.

L’età indicata sulla confezione - spiegano dal Bambino Gesù - è un riferimento utile, ma ciò che conta davvero è che il gioco lasci libertà di esplorare e crescere. Senza etichette e senza stereotipi: i bambini non dividono i giochi in 'da maschio' o 'da femmina', e lasciarli sperimentare liberamente sostiene un’identità più sicura e naturale. Meglio pochi giochi di qualità, versatili e stimolanti, che molti oggetti poco significativi o rapidamente sostituiti da un uso passivo del digitale. Questo vale anche per i regali di Natale: non è necessario che siano costosi o molto strutturati. Una scatola di costruzioni semplice, qualche personaggio per inventare storie, un puzzle, materiali per attività manuali o anche 'buoni tempo' fatti in casa (per una passeggiata al parco, una serata a leggere insieme, una partita in famiglia) possono offrire occasioni di gioco ricche e significative.

Inventare, costruire, smontare, fingere: sono attività che favoriscono attenzione, regolazione emotiva e creatività, contrastando gli effetti dell’eccesso di schermi - irritabilità, isolamento, difficoltà di concentrazione - sempre più frequenti nei bambini. "Crescendo, i piccoli sentono il bisogno di confrontarsi con gli altri – spiega Menghini - l’adulto può accompagnarli verso giochi in cui è necessario attendere il proprio turno, rispettare quello dell’altro, collaborare per raggiungere il risultato, tollerare l’eventuale insuccesso e gestire l’entusiasmo per la vittoria senza sminuire l’altro, trasformando il tempo insieme in un vero allenamento alla relazione".

Le mode non dovrebbero guidare la scelta: ciò che conta è che il gioco diventi un’occasione di presenza reciproca. Il messaggio degli psicologi è chiaro: non regalate ciò che avreste voluto da bambini, ma ciò che serve oggi ai vostri figli – e soprattutto regalategli voi stessi. Il tempo, l’ascolto e la disponibilità dell’adulto restano il dono più efficace per proteggerli dall’eccesso di digitale e sostenerne lo sviluppo armonioso. Alla dimensione relazionale si affianca un aspetto imprescindibile: la sicurezza. I pediatri del Bambino Gesù richiamano l’attenzione sulle caratteristiche tecniche dei giocattoli, dai materiali alle certificazioni, dai sistemi elettrici alle dimensioni dei componenti. Il marchio CE è un requisito fondamentale e la sua assenza deve far desistere dall’acquisto. Anche i giocattoli elettrici devono funzionare esclusivamente a batteria e non essere mai collegati direttamente alla rete. Le pile a bottone, particolarmente pericolose se ingerite, devono essere protette da sistemi di chiusura sicuri.

È altrettanto importante la qualità dei materiali: tessuti ignifughi, imbottiture non sbriciolabili, plastiche solide come l’ABS e vernici atossiche. Nei primi anni di vita, quando il bambino tende a mordere, tirare e smontare, materiali scadenti o non conformi possono trasformare il gioco in un rischio. Le dimensioni vanno sempre verificate, soprattutto sotto i 36 mesi, per evitare il pericolo di soffocamento. Anche i giocattoli già presenti in casa andrebbero controllati periodicamente: un bordo rotto o una piccola parte allentata può rendere pericoloso ciò che prima non lo era.

