Obesità, Khalil (Lilly Italia): "Sport e salute per un mondo più inclusivo"

'Con The Impossible Gym e Fan Village sensibilizziamo i cittadini sulla malattia e raccontiamo la nostra storia'

"Tra Lilly e Milano-Cortina 2026 esiste una missione condivisa: promuovere un mondo sostenibile, più equo e inclusivo, sia nello sport sia nella salute. Da 150 anni Lilly trasforma i progressi scientifici in terapie innovative, con un obiettivo preciso: permettere alle persone di vivere al meglio la propria salute. I Giochi Olimpici e gli atleti insegnano che non esiste prestazione senza determinazione, senza la capacità di superare i propri limiti. Allo stesso modo, anche noi, come azienda impegnata nella scienza, vogliamo andare oltre i limiti per trovare cure in grado di rispondere ai bisogni insoddisfatti dei pazienti". Lo ha detto oggi Elias Khalil, amministratore delegato Lilly Italy Hub, all’inaugurazione, da parte della farmaceutica, di due installazioni immersive a Milano.

La prima è Fan Village in piazza del Cannone. "Un igloo che racconta l’impegno di Lilly, che in 150 anni ha trasformato la scienza in cure per i pazienti - illustra Khalil - Al suo interno è possibile trovare diversi episodi della storia di Lilly e di come abbiamo contribuito a segnare la medicina. Il messaggio per noi è molto chiaro: non ci fermiamo, continuiamo ad andare avanti per trovare nuove soluzioni per i bisogni ancora insoddisfatti di tanti pazienti".

La seconda installazione, invece, è la quinta tappa di 'The Impossible Gym' che dopo Roma, lo scorso anno, Shanghai e Malaga, approda a Milano. "Si tratta della Winter edition e racconta la storia dei pazienti che vivono ogni giorno con l’obesità, una malattia cronica, recidivante e molto complessa. All’interno si trovano attrezzi che non possono essere usati per allenarsi. In questo modo raccontiamo anche lo sforzo che i pazienti compiono ogni giorno, perché il corpo può opporsi al calo di peso". Il "messaggio è molto chiaro: vogliamo allenare la consapevolezza dei cittadini sull’obesità e sui modi per affrontarla" conclude.