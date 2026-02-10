circle x black
Cerca nel sito
 

Panfilo (Fondazione Msd): "Per parlare ai giovani di salute servono linguaggi nuovi"

'Con CAREmotions puntiamo su prevenzione e stili di vita attraverso lo strumento del video'

Panfilo (Fondazione Msd):
10 febbraio 2026 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Fondazione Msd ha deciso di avviare il progetto CAREmotions 2 anni fa, quando abbiamo capito che era necessario adottare un linguaggio innovativo per comunicare con i giovani di temi quali la salute mentale, i corretti stili di vita e la prevenzione. Nessuno è più innovativo dei giovani", soprattutto quando si tratta di "parlare ad altri giovani. Lavorando insieme a esperti di cinema e alla Nuova Accademia di Belle Arti (Naba), abbiamo deciso di utilizzare quindi lo strumento del video per comunicare alle nuove generazioni la necessità di avere corretti stili di vita e superare i problemi di salute attraverso la propria decisione per cambiare il futuro". Così Marina Panfilo, direttrice Fondazione Msd, intervenendo alla presentazione - oggi a Roma in occasione in occasione dell'Internet Safer Day - del progetto CAREmotions nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba. L'obiettivo dell'iniziativa - che ha coinvolto gli studenti Naba nella realizzazione di tre cortometraggi dedicati a salute mentale, corretti stili di vita e prevenzione - è esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute.

"In questi tre video si vede un'arte cinematografica, che non mi sarei mai aspettata - ha sottolineato Panfilo - ma che i giovani hanno fatto con grande competenza e passione per parlare ad altri giovani di come si può mantenere la propria salute".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Internet Panfilo (Fondazione Msd) 'per parlare ai giovani di salute servono linguaggi nuovi' Internet Safer Day
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza