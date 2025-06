Patriarca (Fi): "Dalla Polizia di Stato esempio concreto di prevenzione del cancro al seno"

"Il progetto 'Care for Caring 2.0 - Ambasciatrici della Prevenzione' è un esperimento importante che dimostra l'attenzione della Polizia di Stato verso la cultura della prevenzione per alcune patologie che colpiscono le donne. Fare cultura è forse la cosa più difficile. Quello della Polizia di Stato è un esempio positivo, importante, un segnale di cambiamento: è importante che questo messaggio arrivi a quante più persone possibile perché il carcinoma al seno interessa sempre più donne e ragazze". Lo ha detto Annarita Patriarca (Forza Italia), componente Commissione Affari sociali della Camera, intervendo alla conferenza stampa di presentazione dei primi risultati di 'Care for Caring 2.0 - Ambasciatrici della Prevenzione' (www.careforcaring.it), il progetto di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione del tumore al seno, rivolto alle future agenti di polizia in formazione presso le scuole e gli istituti della Polizia di Stato, evento promosso dalla stessa deputata.

"Dobbiamo riempire i social di messaggi positivi come questo - ha aggiunto Patriarca - che promuove la cultura della prevenzione attraverso comportamenti concreti. E' importante l'attenzione verso le donne. E' importante la responsabilità che si assume il sistema sanitario da un lato, ma anche in questo caso le Forze dell'ordine, di mettere al centro dell'attenzione la donna e la sua salute".