circle x black
Cerca nel sito
 

Rare Diseases Award 2025, al via candidature premio promosso da Uniamo

bms 2 b

Il 22 ottobre la cerimonia dell'iniziativa realizzata in collaborazione con Koncep

Rare Diseases Award 2025, al via candidature premio promosso da Uniamo
22 settembre 2025 | 16.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono ufficialmente aperte le candidature per la quinta edizione dei Rare Diseases Award, il riconoscimento promosso da Uniamo, Federazione italiana malattie rare, in collaborazione con Koncept, che celebra i progetti più significativi nel campo delle malattie rare. Negli anni - spiegano gli organizzatori in una nota - i Rare Diseases Award si sono affermati come un punto di riferimento per chi, a vario titolo, si impegna nel mondo delle malattie rare: soltanto nell'ultima edizione sono stati presentati oltre 30 progetti.

"Con la quinta edizione del Rare Diseases Award si conferma la volontà di riconoscere e premiare i progetti che hanno un reale impatto sul benessere delle persone con malattia rara - commenta Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo - Crediamo che sia importante valorizzare le iniziative che contribuiscono a far conoscere il nostro mondo all'esterno e migliorano la vita delle nostre persone. I servizi di supporto e le idee innovative di inclusione nella vita sociale, crescita individuale e in generale di progresso di tutta la comunità sono per noi fondamentali".

Il premio sarà assegnato durante il Forum Leopolda Salute, in programma il 22 ottobre a Firenze, e vedrà ancora una volta protagonista la comunità delle persone con malattia rara: a decretare i vincitori sarà infatti la giuria composta da rappresentanti delle associazioni federate a Uniamo. "Quando un paziente premia qualcuno, non sta semplicemente assegnando un riconoscimento: sta testimoniando un cambiamento concreto nella propria esistenza - afferma l'amministratore di Koncept, Giuseppe Orzati - Questo è ciò che rende il premio assolutamente unico. Non siamo di fronte a valutazioni teoriche, ma al giudizio di chi ha vissuto sulla propria pelle l'impatto di un progetto, di una dedizione particolare. Le associazioni di pazienti - sottolinea - rappresentano la voce più autorevole possibile: quella di chi sa distinguere tra chi si limita a fare il proprio dovere e chi invece riesce a trasformare un momento di fragilità in un'esperienza di speranza e dignità. E' un riconoscimento che non si può comprare o ottenere attraverso strategie di comunicazione: si può solo meritare, con l'autenticità del proprio impegno verso chi soffre". Il termine per l'invio delle candidature è il 2 ottobre. Tutte le informazioni, il bando e la scheda di partecipazione sono disponibili su uniamo.org.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rare Diseases Award 2025 Uniamo Federazione italiana malattie rare Koncept Annalisa Scopinaro Giuseppe Orzati
Vedi anche
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza