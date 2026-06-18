Ricerca, Bellotti (San Matteo): 'qui discipline diverse per affrontare sfide complesse'

"Lavoriamo con più di cento giovani ricercatori, non solo medici ma anche fisici, matematici, ingegneri e chimici, integrati con il personale sanitario per affrontare sfide sempre più complesse. La ricerca riguarda anche l'organizzazione e la presa in carico del paziente, che va considerato nella sua globalità, compreso il vissuto della malattia. Per questo offriamo anche supporto psicologico nelle situazioni più complesse". Lo ha detto Vittorio Bellotti, direttore scientifico della Fondazione Irccs policlinico San Matteo di Pavia, in occasione del lancio della campagna per il 5xmille a sostegno della ricerca.