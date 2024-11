Ricerca, Colla (Commissione Ue): “Innovazione è priorità per Commissione europea”

“L'innovazione è sicuramente una delle priorità politiche della Commissione europea: si pensi che il programma Orizzonte Europa ha una dotazione finanziaria incomparabile a livello mondiale, parliamo di quasi 96 miliardi di euro”. Lo riferisce Claudia Colla, capo rappresentanza regionale Commissione Europea Nord Italia, in occasione della conferenza stampa organizzata a Milano presso la Sala Consiglio del Rettorato dell’Università Statale “Ricerca scientifica di frontiera: la Statale che vince in Europa”. Un incontro organizzato per annunciare gli ERC Synergy Grant 2024 e per fare il punto sui successi ottenuti a livello internazionale nel campo della ricerca scientifica di frontiera dell’Università Statale di Milano.