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Ricerca: Rizzuto (Centro nazionale Rna), 'continua investimento anche in infrastrutture e formazione'

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02 aprile 2026 | 15.45
Redazione Adnkronos
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"Il centro continuerà a far correre questa filiera, investendo in una ricerca che abbia l'obiettivo di diventare rapidamente farmaco. In secondo luogo, vogliamo mettere queste infrastrutture a servizio di tutti, da chi si trova nel centro, alle altre università, alle imprese che abbiano il desiderio di entrare in quest'area estremamente dinamica. Inoltre, vogliamo continuare nella formazione delle persone, perché il capitale umano è la forza maggiore di un Paese, quando vuole affrontare una sfida competitiva". Lo ha detto Rosario Rizzuto, presidente del Centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a Rna di Padova, in occasione dell'evento 'Il futuro è adesso', iniziativa che segna la conclusione della fase Pnrr del Centro Nazionale Rna, organizzato a Roma, tracciando il futuro dell'iniziativa.

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