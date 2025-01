In questo numero: Desideri della Sapienza, per la misurazione dell’ipertensione attenti a effetto camice bianco Forte l’impatto del virus respiratorio sinciziale sulla qualità di vita delle famiglie. Lo studio Mele della Soi, ‘occhiali strumento sicuro per correggere miopia’ A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Minelli della Lum, colon irritabile e sibo conseguenze di un microbiota intestinale alterato