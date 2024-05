Salus tv n. 21 del 22 maggio 2024

In questo numero: I tumori del seno “Non sono tutti uguali". Al via il progetto di Msd Frammento di cervello umano mappato e ricostruito per la prima volta in 3D Nel 2050 ogni 100 giovani 300 anziani, a Roma quarta edizione Stati generali natalità Incyte Italia lancia progetto IAI Academy per potenziare nuova business unit dedicata a patologie infiammatorie e autoimmuni E ancora Al 45° congresso della Sime fari puntati su sicurezza e naturalezza Sobi apre le porte dell’atletica leggera alle persone con emofilia attraverso il percorso ‘Atleti con la A’ Presentata Campagna “Siamo iNFinite sfumature” per salvaguardare i bambini con neurofibromatosi di tipo 1 Settimana mondiale riduzione sale, italiani rimandati nel consumo di questa spezia A Venezia Congresso ECO24 'Obesità è una malattia cronica'