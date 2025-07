Salus tv n° 26 del 2 luglio 2025

In questo numero: Presentato 'Vulnerabili', il progetto che garantirà accesso gratuito ad insulina a diabetici in povertà sanitaria Malattie rare: ‘Biogenera’ di Enea progetta una cura innovativa Diagnosi ancora tardive per Malattia di Crohn e colite ulcerosa Esperto, ‘mandorle e frutta a guscio migliorano salute cardiometabolica’ I consigli del personal trainer per dormire bene e combattere stress e insonnia, soprattutto nei cambi di stagione Malattie cardiovascolari, torna la campagna 'Da Quore a Cuore' Giornata internazionale della sordocecità: la Lega del Filo d’Oro riaccende i riflettori per dare voce a chi non vede e non sente 21 giugno Giornata nazionale lotta leucemie, linfomi e mieloma. Attivo numero verde per linea diretta con ematologi Dieta Mediterranea, dalla Sinu la nuova Piramide alimentare che rende più facile seguirla A Roma l’incontro per fare il punto sul Nuovo sistema di garanzia dei Lea In 20 anni gestione pazienti con Mici radicalmente cambiata