Salus tv n. 26 del 26 giugno 2024

In questo numero: Il dermatologo Paro Vidolìn su vitiligine ed esposizione al sole: “sì ma con crema specifica per patologia” A Palazzo Lombardia incontro su salute e prevenzione della Trombosi venosa profonda nel mondo dei trasporti La psicoanalista Adelia Lucattini, nei ragazzi gioco d’azzardo specchio di depressione e disturbo bipolare E ancora Presentati i risultati del progetto PMLAb per promuovere la protezione dei pazienti dal Covid19 con profilassi pre-esposizione “Prevenzione consapevole in età adulta”: i risultati della ricerca di Cittadinanzattiva Lazio Con terapie antiretrovirali per Hiv soppressa in breve tempo la replicazione del virus Ail, 55 anni di sostegno alla ricerca per i pazienti con tumori ematologici Siàarti, al congresso Area culturale dolore di Palermo oltre 500 anestesisti e rianimatori