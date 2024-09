Salus tv n. 37 dell'11 settembre 2024

In questo numero: Le esperte, Jak inibitori farmaci di grandissima efficacia su dermatite atopica, e non solo Fecondazione eterologa: Pellicer (Ivi): “anche l’ovulo invecchia. Per mantenerne le capacità lo si può conservare congelato” Lilly, l’Aifa approva mirikizumab: primo farmaco di una nuova classe rimborsato per il trattamento della colite ulcerosa Milano FisioWeek 2024, sesto e ultimo evento formativo alla prestigiosa Fondazione Don Carlo Gnocchi E per concludere lo Speciale Salus tv: Bilato dell’Anmco: “alti livelli di colestrolo Ldl causa principale di aterosclerosi” Ma è possibile limitarne le conseguenze