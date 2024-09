Salus tv n. 38 del 18 settembre 2024

In questo numero: Sla, 3 pazienti su 4 con disfagìa. Con “Sapori. Legàmi. Autonomia” custodiscono sapori e gioia della tavola Stettini di Fiss e Onia: 'tra giovani che snobbano il preservativo boom di malattie sessualmente trasmesse' Fondazione Aiom presenta la campagna ‘Tumore del seno e qualità di vita’ A fine vacanza stress da rientro per 1 italiano su 3, i consigli per sentirsi rigenerati Record di solidarietà per la “24 Ore del donatore” di Fidas Verona: per ricordare che il bisogno di sangue non si ferma mai Al Campus Bio-Medico di Roma nuovo corso di laurea in Scienze infermieristiche e ostetriche Lilly lancia la campagna ‘#SavingTime’, un inno all’importanza della ricerca sui tumori del sangue E per concludere la prima punta della Serie “Tumore al seno e rientro al lavoro”, dal titolo: “Le attività delle associazioni dei pazienti per sostenere il ritorno al lavoro”