In questo numero: Oggi 183.000 nascite in meno l’anno rispetto al 2008, la proposta della Siu per invertire trend negativo Muscaritoli (Sìnuc), la cachessia un problema non solo oncologico o associato alla fine della vita I progetti per Ssn più hi-tech nella 2° edizione dell’Healthcare Innovation Forum La psichiatra Lucattini, molto labile oggi nei giovani il confine tra disagio emotivo e depressione Piovella (Soi), attenzione a cure ancora sperimentali per miopia nei bambini