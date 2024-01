In questo numero: Accesso alle cure, Salutequità “Aggiornare il Nuovo sistema di garanzia dei Lea” Diabete di tipo I, il pancreas bionico sta su mini-computer tascabile o cellulare È Rocco Bellantone il nuovo presidente dell'Istituto superiore di santà Farmaci anticoagulanti orali, società scientifiche preoccupate per la nota 101 di Aifa A seguire la news scelta per voi dalla redazione