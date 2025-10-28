Salute: allergologa Vultaggio, 'mepolizumab efficace in riduzione infiltrato eosinofilico in rinosinusite cronica con poliposi nasale'

"Abbiamo avuto la possibilità di trattare un numero consistente di pazienti affetti da rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) e asma bronchiale, di diversa severità, con mepolizumab. Il farmaco ha permesso di ottenere un ottimo risultato da un punto di vista clinico, una buona percentuale di pazienti ha addirittura visto la polipo nasale scomparire completamente. Parallelamente abbiamo analizzato il tessuto dei polipi nasali di questi pazienti e abbiamo dimostrato una riduzione significativa dell'infiltrato eosinofilico, ossia delle cellule che poi causano il danno a livello tissutale, così come una riduzione del processo infiammatorio a livello globale". Lo dichiara Alessandra Vultaggio, professore di Allergologia e immunologia dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze, all'incontro con la stampa 'Nuove frontiere nella gestione della rinosinusite con poliposi nasale' con il quale sono state rese note le evidenze dello studio condotto dal nosocomio fiorentino sull'impiego di mepolizumab in questa categoria di pazienti. L'evento si è svolto a Milano ed è stato promosso da Gsk.