Salute, ambasciatore Cornado: “Da Gruppo Bracco contributo straordinario per miglioramento cure pazienti”

“Gruppo Bracco è un fiore all’occhiello per l’Italia nel mondo e dunque anche in Svizzera. La costruzione di un impianto di questa portata, realizzato con un investimento di oltre 80 milioni di euro, e la creazione di decine e centinaia di posti di lavoro per esportare in tutto il mondo dei prodotti di contrasto all’avanguardia sono un contributo straordinario per la promozione della salute e per il miglioramento delle cure dei pazienti”. Così Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore d’Italia in Svizzera, intervenendo in occasione della giornata inaugurale di Hexagon, il secondo building di Plan les Ouates, a Ginevra, di Gruppo Bracco, leader nella diagnostica per immagini. Hexagon permetterà di triplicare la produzione dell’innovativo mezzo di contrasto per ecografia ad ultrasuoni basato sulle microbolle.