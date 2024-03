Salute, Cartabellotta (Gimbe): ‘Raggiunti tutti obiettivi europei Pnrr Missione Salute a fine 2023”

“Al 31 dicembre del 2023 l'Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi europei riguardo al Pnrr Missione Salute, che condizionano il pagamento delle rate. Ora iniziano alcune difficoltà legate al fatto che siamo nella fase di implementazione in 21 servizi sanitari regionali differenti, dove si stanno incontrando alcune criticità in quanto le regioni non partono tutte dalla stessa linea di partenza e ci sono differenti modelli organizzativi regionali sul territorio, oltre che differenti performance”. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe, intervenuto a margine della due giorni, 27-28 marzo, che ha visto protagonisti la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, Fism e tutti gli stakeholder dalle Istituzioni, alle Associazioni di pazienti, dalle Aziende del farmaco ai Partner tecnologici, riuniti a Roma nella storica sede dell’Acquario Romano per la prima tappa del percorso che porterà a fine anno agli Stati Generali Fism.