Ruxolitinib non è solo il primo, ma anche l’unico trattamento topico disponibile per contrastare la vitiligine non segmentale con interessamento del viso, in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età. Il trattamento, che in seguito dell’autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) comunicata nel 2023, gode della rimborsabilità, è frutto della ricerca dell’azienda biofarmaceutica Incyte.