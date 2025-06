Salute: diagnosi ancora tardive per Malattia di Crohn e colite ulcerosa

All’evento ‘Free2Choose’, che a Milano ha visto la partecipazione di oltre 100 gastroenterologi da tutta Italia, gli esperti si sono confrontati sulle principali difficoltà legate alle malattie infiammatorie croniche. In particolare, è emerso il notevole ritardo diagnostico che riguarda sia la malattia di Crohn che la colite ulcerosa e l’importanza di una diagnosi precoce. Ad organizzare l’evento la biofarmaceutica AbbVie, il cui impegno in ricerca e innovazione si è tradotto nel 2024 nello stanziamento di circa 13 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo.