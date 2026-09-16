Salute: Diana Bracco, 'Cdi Bionics San Babila eccellenza tecnologica'

"In questo centro sono presenti macchinari all'avanguardia espressione della nostra eccellenza. Un'eccellenza rimarcata anche dalle nostre persone: i risultati raggiunti nel Cdi sono frutto del lavoro di una squadra che appartiene a un grande circuito in seno al Gruppo Bracco". Sono le parole di Diana Bracco, presidente e amministratore delegato Cdi - Centro diagnostico italiano, alla prima giornata dell'Open week che dal 15 al 19 settembre consente alla cittadinanza di visitare la nuova sede inaugurata lo scorso maggio e conoscere da vicino le tecnologie diagnostiche e le competenze cliniche messe a disposizione dei pazienti.