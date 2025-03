Salute e sanità, il doppio binario: il 10 aprile evento Adnkronos Q&A

Le potenzialità della ricerca e la carenza di risorse, le eccellenze e i ritardi, la concorrenza tra pubblico e privato: la salute è una priorità e la sanità pubblica deve rispondere alle esigenze che cambiano. Partendo da quattro temi chiave: la lotta alle liste d’attesa, la governance dei prodotti farmaceutici, il Piano per l'antibiotico resistenza, già al centro del G7 Salute di Ancona, la partita dell'innovazione. Saranno i temi al centro dell'evento Adnkronos Q&A 'Salute e sanità, il doppio binario' in programma il 10 aprile al Palazzo dell'Informazione, a Roma.

I lavori saranno aperti dal direttore dell'agenzia Davide Desario, e moderati dai vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, insieme ai giornalisti Francesco Maggi e Maddalena Guiotto.

Un'intervista al ministro della Salute, Orazio Schillaci farà luce sui piani del governo, mentre quattro sessioni approfondiranno con rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e del mondo aziendale i temi scelti. 'La normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici': cosa cambia per l’industria farmaceutica e per i cittadini pazienti; 'Liste d’attesa, l’intervento del Governo e il dibattito pubblico': come accorciare i tempi e pianificare una risposta strutturale; 'L’antibiotico resistenza, la nuova frontiera della ricerca': come favorire comportamenti corretti negli ospedali e a casa; 'L’innovazione per la salute': farmaci, nuove tecnologie e digitale al servizio, le sfide aperte.

Tra le presenze confermate, quelle di Sandra Gallina, Dg Salute e Sicurezza alimentare della Commissione Europea, di Robert Nisticò, presidente Aifa, di Guido Rasi, consulente del ministro della Salute per l'antibiotico resistenza, dell'infettivologo Matteo Bassetti.

Sarà presentata e discussa una rilevazione condotta sull'intera piattaforma editoriale Adnkronos, sito web e social network, che farà emergere la percezione degli utenti rispetto alla concorrenza tra sanità pubblica e privata e all'impatto dei temi affrontati durante l'evento.

Qui il link per la registrazione all'evento.