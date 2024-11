Salute, Esposito (Aisla): "Le cure domiciliari per i malati di Sla vanno organizzate sapientemente"

"Noi malati di Sla dobbiamo essere inquadrati come persone, solo così possiamo andare oltre la malattia. Le cure a domicilio devono essere organizzate sapientemente e servono percorsi dedicati". Lo ha detto ai microfoni dell’Adnkronos salute il segretario nazionale di Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, Pina Esposito. Il segretario è intervenuto in occasione dell’evento streaming "Una promessa per la ricerca", organizzato proprio da Aisla per promuovere la responsabilità e l’impegno nella lotta alla Sla. L’evento fa partire la campagna di raccolta fondi natalizia a sostegno della Ricerca scientifica.