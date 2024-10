Salute, Lanciato alla Camera dei deputati il 44esimo mese della prevenzione dentale

Ha preso il via il 44esimo mese della prevenzione dentale, la più longeva iniziativa in Italia nell’ambito dell’igiene orale, che ha permesso - negli ultimi quarantaquattro anni - ad oltre un milione di famiglie di verificare lo stato di salute della propria bocca. Un’iniziativa che è stata avviata con una conferenza stampa tenutasi presso la Camera dei deputati che ha visto la partecipazione delle istituzioni, dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, di Mentadent, e novità per quest’anno della Federazione Italiana Medici Pediatri. La partecipazione della Fimp ha permesso Agli organizzatori di evidenziare quanto sia fondamentale concentrare l’attenzione sulla salute orale dei più piccoli.