Salute: lenti Icl, l'alternativa al laser per la correzione dei difetti visivi più complessi

Le lenti intraoculari Icl rappresentano oggi una delle principali alternative alla chirurgia laser per la correzione di miopia, astigmatismo e ipermetropia, soprattutto nei casi in cui il laser non è indicato. Il dottor Guido Prigione, oculista specializzato in chirurgia refrattiva, illustra i criteri che guidano la scelta tra le diverse tecniche chirurgiche, a partire da un'attenta valutazione delle caratteristiche dell'occhio del paziente. Focus anche sui vantaggi delle lenti Icl, che consentono di correggere i difetti visivi preservando la struttura naturale dell'occhio e senza rimuovere tessuto corneale. Ottimi i risultati post-operatori e alto il livello di soddisfazione riferito dai pazienti dopo l'intervento.