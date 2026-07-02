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Salute: lenti Icl, l'alternativa al laser per la correzione dei difetti visivi più complessi

02 luglio 2026 | 11.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le lenti intraoculari Icl rappresentano oggi una delle principali alternative alla chirurgia laser per la correzione di miopia, astigmatismo e ipermetropia, soprattutto nei casi in cui il laser non è indicato. Il dottor Guido Prigione, oculista specializzato in chirurgia refrattiva, illustra i criteri che guidano la scelta tra le diverse tecniche chirurgiche, a partire da un'attenta valutazione delle caratteristiche dell'occhio del paziente. Focus anche sui vantaggi delle lenti Icl, che consentono di correggere i difetti visivi preservando la struttura naturale dell'occhio e senza rimuovere tessuto corneale. Ottimi i risultati post-operatori e alto il livello di soddisfazione riferito dai pazienti dopo l'intervento.

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