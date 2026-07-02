Salute: Lorenzin (Health & Science), 'una legge che protegga i minori da web, ai e social'

"Credo che in Italia sia giunto il momento di fare una legge che ci permetta di proteggere l'infanzia e l'adolescenza e, soprattutto, di rendere edotti i genitori" sull'impatto del web e dell'intelligenza artificiale, dei social network e degli stessi smartphone, sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti. "Ci sono tanti aspetti su cui oggi le famiglie non sono ben informate e che mettono a rischio la salute dei loro bambini e, poi, degli adolescenti". Così Beatrice Lorenzin, senatrice e coordinatrice del progetto Health & Science del Centro studi americani, all'evento, organizzato a Roma, 'La salute mentale dei giovani nell'era degli algoritmi. Una sfida per famiglia, scuola e società', durante il quale c'è stato anche un confronto "sul testo di legge bipartisan con la senatrice Mennuni, depositato nella Commissione bicamerale per l'infanzia, e sul testo Nicita - Basso - Lorenzin che riguarda invece la gestione dell'algoritmo, ossia come intervenire sugli algoritmi delle piattaforme per non provocare dipendenze".